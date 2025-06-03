Marmaris'teki Depremde Hayatını Kaybeden Genç Kız İçin Başsağlığı Mesajı

(MUĞLA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü 'nün yakınlarına başsağlığı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Depremde Fethiye'de, panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun."