Marmaris'teki 5.8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Tsunami Etkisi Beklenmiyor

DOÇENT ÖZÇELİK: ŞU AN İÇİN ÖNEMLİ BİR TSUNAMİK ETKİ ÖNGÖRMÜYORUZ

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından önemli bir tsunamik etki öngörmediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır. Yetkililerden gelecek açıklamalar önemle takip edilmeli. Çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az 1 saat uzak durulması uygun olacaktır. İlk verilere göre deprem Marmaris'le Rodos Adası arasında Marmaris'e oldukça yakın. Farklı kurumlar tarafından depremin büyüklüğünün yaklaşık 6 civarında olduğu belirtiliyor. Mevcut deprem şiddeti bakımından ciddi bir tsunamik etki üretmesi mümkün değil. Ancak yine de artçı veya müteakip olası depremler önemle izlenmeli" dedi.

İZMİR VALİSİ ELBAN: ALLAH, ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ AFETTEN KORUSUN

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da deprem sonrası sosyal medyasında paylaşımda bulundu. Vali Elban, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AFAD verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İzmir'de de hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/ MUĞLA- İZMİR,