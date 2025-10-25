Haberler

Marmaris'te Yunan Unsurlarından Kurtarılan 46 Düzensiz Göçmen

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Olayda iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları içindeki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 18'i çocuk 46 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
