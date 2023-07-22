Marmaris'te Yol Kenarında Çıkan Yangın Orman Ekipleri Tarafından Söndürüldü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Taşhan mevkiinde yol kenarında çıkan yangın orman ekipleri tarafından zamanında müdahale edilerek söndürüldü. Alevler çevredeki işyerlerine ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kenarında çıkan yangını bölgede görevli orman ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye14 kilometre mesafedeki Taşhan mevkiinde yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol kenarından alevlerin yükseldiğini gören Marmaris Orman İşletme müdürlüğüne bağlı Taşhan ekibi alevlere müdahale etti. Orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler çevredeki işyerlerine ve ormana sıçramadan söndürüldü. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel