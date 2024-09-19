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Marmaris'te Yelkenli Teknedeki 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris'te Yelkenli Teknedeki 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne üzerindeki 72 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Teknedeki 18 çocuk da dahil olmak üzere göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızasıyla sürüklenen yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenlideki 18'i çocuk 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Teknede bulunan 2 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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