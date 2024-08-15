Marmaris'te Yelkenli Teknede Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil güvenlik ekibi tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye sonrasında kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.