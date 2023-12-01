Marmaris'te Yaya Kazası: Sürücü Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarpan sürücü tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kadın sürücünün hızla çarptığı ve kazadan sonra durabildiği görüldü. Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesinde dün akşamüzeri meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Kadriye Uzun isimli kadına çarpan sürücü gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kadın sürücünün Kadriye Uzun isimli yayaya hızla çarptığı ve kazadan bir süre sonra durabildiği görüldü.

Dün akşam üzeri Armutalan Mahallesi Datça yolu üzerinde meydana gelen kazada, 46 yaşındaki İ.T. isimli kadın sürücü idaresindeki 07 SR ... plakalı otomobili ile yeni Datça yolu üzerinde Datça istikametinden Marmaris ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Uzun'a (43) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası inceleme yapan ekipler kaza anının güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Yapılan incelemede sürücünün, süratli olduğu ve kazadan bir sonra durabildiği belirlendi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü İ.T. işlemlerinin ardından çıkarıldığı Marmaris Adliyesinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Araç çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Kadriye Uzun'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MUĞLA