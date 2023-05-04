MARMARİS'TE YANGININ ARDINDAN YEŞEREN ORMANDA, BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 4 bin 392 hektara yakın ormanın küle döndüğü, yaban hayatının yok olduğu yangın sonrası alanın yeniden yeşillenmeye başlamasıyla bir bozayı fotokapanla görüntülendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 4 bin 392 hektara yakın ormanın küle döndüğü, yaban hayatının yok olduğu yangın sonrası alanın yeniden yeşillenmeye başlamasıyla bir bozayı fotokapanla görüntülendi.

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 tarihinde saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar alan kül oldu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine ortak çalışma başlattı. Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı.

YAKILMIŞ 3 ARAÇ LASTİĞİ VE TERK EDİLMİŞ 1 MOTOSİKLET BULUNDU

İncelemeler sonucu yangının, Saklı Koy mevkinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış 3 araç lastiği ve terk edilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında 'tehdit', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayhan'a ait telefon, yangının çıktığı 21 Haziran'da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal-mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangının çıkış saati itibarıyla Haber alınamayan Sacit Ayhan'ın yakalanması için inceleme başlattı. Ayhan adına kayıtlı motosikletin bölgede bulunması nedeniyle yangının başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış yönleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkarılıp arama alanı daraltıldı. Ayhan, 23 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Ayhan, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 5'er litrelik 2 pet şişe ele geçirildi. Ayhan, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'BOZAYI, ORMANA YERLEŞTİRİLEN FOTOKOPANA TAKILDI'

Orman yangınından kısa bir süre sonra ise yanan alanlarda önce makilik doğal bitkilerin kendi kendine filizlendiği belirlendi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidan dikimi, tohum atma ve kozakların içindeki tohumların toprakla buluşmasıyla yangının üzerinden 10 ay geçtikten tohumların birçoğu da filizlendi. Bu süreçte 1 bozayı, ormana yerleştirilen fotokopana takıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "2021 ve 2022 yangınları alçak kızılçam ormanlarında yaşayan nadir ayı popülasyonlarının en önemli habitatlarını da yok etmişti. Yaptığımız çalışmalarla sığındıkları son bölgeleri tespit ettik. Yaşadıkları bölge tasarlamasında onların ekolojik istekleri göz önüne alınmalıdır. Böylece parçalanmış ve bütünlüğü yok olmuş ekosistem parçaları yeniden bağlanabilir. Bu noktada ekosistem/biyolojik çeşitlilik temelli ormancılık faaliyetlerinin gerekliliği tekrar ortaya çıkar. Orman bir ağaç tarlası değildir. İçindeki boz ayısı, orkidesi ve böceği ile ormandır" dedi.