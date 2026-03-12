Haberler

Marmaris'te otelcilerden yanan orman alanları için ağaçlandırma seferberliği

Güncelleme:
Marmaris'te 2021 yılında çıkan büyük orman yangınının izlerini silmek amacıyla GETOB tarafından ağaçlandırma etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe katılanlara 'Katılım Sertifikası' verilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılında çıkan büyük orman yangınının izlerini silmek amacıyla Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından geniş kapsamlı ağaçlandırma etkinliği düzenlenecek.

GETOB'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek "GETOB Ormanı Ağaçlandırma Etkinliği", 15 Mart Pazar günü saat 11.00'de İçmeler Asparan mevkisinde yapılacak. Etkinlik kapsamında yüzlerce fidan, yangından etkilenen topraklarda hayat bulacak.

Etkinliğe katılarak fidan diken üyelere, doğaya katkılarının bir sembolü olarak "Katılım Sertifikası" takdim edilecek. Organizasyonla, yangının olumsuz etkilerinin silinmesi ve ekolojik dengenin yeniden tesisi hedefleniyor.

Sürdürülebilir turizm için yeşil adım

Açıklamada görüşlerine yer verilen GETOB Başkanı Cengiz Aygün, 29 Temmuz 2021'de başlayan ve yaklaşık 9 bin hektarlık alanın zarar görmesine neden olan felaketin ardından bölgeyi yeniden eski yeşilliğine kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Aygün, "Doğaya bir nefes, geleceğe bir miras bırakmak istiyoruz. Bu çalışma, bölgemizde sürdürülebilir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve doğal mirasımızın gelecek nesillere aktarılması adına atılmış kritik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

