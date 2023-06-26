Marmaris'te yangın bölgesinde öldürülen Belçikalı turistin son görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın bölgesinde boğularak öldürülmüş cesedi bulunan Belçika uyruklu Khiari Mohammed'in son görüntüsü ortaya çıktı. Yangından 50 dakika önce bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir haftalığına ilçeye tatile gelen Mohammed'in caddede tek başına yürüdüğü görüldü. Delil yetersizliği nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.