Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi (2)
AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Bekir Bektaş - Güncel