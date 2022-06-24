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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler havadan ve yerden sürerken zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler havadan ve yerden sürerken zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan ve söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına karşı havadan ve karadan büyük mücadele veriliyor.

Ekipler gün içerisinde etkili olması beklenen rüzgardan önce yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Dumanların yoğun olduğu bölgede özellikle uçaklar ve 10'a yakın helikopterin aynı anda müdahale ettiği gözlendi.

Öte yandan, yanan alanlar ise dron ile görüntülendi. Alevlerin etkili olduğu alandaki ormanda büyük zarara yol açtığı görüldü.

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde ise helikopterlerle soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

21 Haziran Marmaris Güncel Haberler

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