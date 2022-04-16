MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler

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MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bakımını yaptığı parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim eden Park ve Bahçeler personeli Ali Eren'i makamında kabul ederek tebrik plaketi verdi.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bakımını yaptığı parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim eden Park ve Bahçeler personeli Ali Eren'i makamında kabul ederek tebrik plaketi verdi. Eren'i bu davranışından dolayı tebrik eden Oktay, aynı zamanda adli bir vakayı da ortaya çıkardığını belirterek, "Kendisini hem davranışından ötürü hem de suçluların bulunmasına vesile olduğu için iki kez kutluyorum. Bizleri gururlandırdın. Marmaris Belediyesi'nin her ferdi dürüstlükten, doğruluktan, çalışkanlıktan ayrılmadan görevini yapıyor. Bu halk için çalışıyor. Sen de yapılması gereken en doğru şeyi yaptın. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına vesile olman bizim memnuniyetimizi, gururumuzu katlamış oldu. Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Oktay, Ali Eren'e bir teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler verdi.

MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

MARMARİS'TE YAKALANAN 'BARON' LAKAPLI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Oktay, Uyuşturucu, Ali Eren, Marmaris, Güncel, Haberler

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