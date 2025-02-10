Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Marmaris'te Yaban Domuzları Sahile İndi

Marmaris'te Yaban Domuzları Sahile İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, Yalancıboğaz mevkisindeki sahilde yiyecek aradı. Tekne sahiplerinin köpeklerine aldırış etmeden dolaşan domuzlar, zaman zaman denize de girdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kaldıkları için şehre inen yaban domuzları sahilde bir süre yiyecek aradı.

Adaköy Mahallesi'nde yaban domuzları, Yalancıboğaz mevkisindeki sahile indi.

Teknelerin arasında dolaşan domuzların, tekne sahibinin köpeğine aldırış etmeden yiyecek aradıkları gözlemlendi.

Zaman zaman denize de giren yaban domuzları bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
img

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
img

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum
img

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.