Marmaris'te vidanjör kazası: 8 araç zarar gördü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir vidanjör, park halindeki 8 araca çarparak durabildi.

Kaza, Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir vidanjörün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Hakimiyeti kaybolan vidanjör, yol kenarında park halinde bulunan 8 araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 8 aracın zarar gördüğü kazada, bir otomobil hurdaya dönerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, vidanjörün şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - MUĞLA