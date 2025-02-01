Marmaris'te Uyuşturucu ve Sahte İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölenye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin ikametinde, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap, kenevir tohumu, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 65 esrarlı sigara, 101 sayfa esrar emdirilmiş sigara ucu, hassas terazi, elektronik terazi, sahte 60 litre rakı, 21 litre viski, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 50 fişek, 14 bin lira, 12 bin sterlin ve 1450 avro ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.