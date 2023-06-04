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Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında S.Y'nin çantasında yapılan aramada 3 kilo 190 gram esrar, 9 adet 300 miligram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltın alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında S.Y'nin çantasında yapılan aramada 3 kilo 190 gram esrar, 9 adet 300 miligram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Operasyon Marmaris Muğla Güncel Haberler

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