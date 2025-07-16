Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla yaptıkları operasyonda şüpheliyi yakaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Marmaris ilçesinde çalışma yaptı.

Operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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