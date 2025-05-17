Marmaris'te Turistlerin Eşyalarını Gasbeden 3 Şüpheli Tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki turistin eşyasını gasbeden üç kişi tutuklandı. Motosikletli şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıyan bir olayda Danimarkalı turistlerin elektronik sigaralarını gasp etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis, zanlıları kısa sürede yakaladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 turistin önünü kesip eşyasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta 15 Mayıs'ta gece motosikletli 3 kişi, Danimarka uyruklu N.H.B.W. ve M.B.W'yi darbederek elektronik sigaralarını aldı.
Polis merkezine başvuran turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, F.K. ile 18 yaşından küçük B.G. ve H.E.F'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletli 3 şüphelinin, araçtan inerek turistlerin eşyasını alması, zanlılardan birinin turiste vurması yer alıyor. Kayıtlarda, ardından şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.