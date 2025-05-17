Marmaris'te Turistlerin Eşyalarını Gasbeden 3 Şüpheli Tutuklandı

Marmaris'te Turistlerin Eşyalarını Gasbeden 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki turistin eşyasını gasbeden üç kişi tutuklandı. Motosikletli şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıyan bir olayda Danimarkalı turistlerin elektronik sigaralarını gasp etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis, zanlıları kısa sürede yakaladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 turistin önünü kesip eşyasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta 15 Mayıs'ta gece motosikletli 3 kişi, Danimarka uyruklu N.H.B.W. ve M.B.W'yi darbederek elektronik sigaralarını aldı.

Polis merkezine başvuran turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, F.K. ile 18 yaşından küçük B.G. ve H.E.F'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletli 3 şüphelinin, araçtan inerek turistlerin eşyasını alması, zanlılardan birinin turiste vurması yer alıyor. Kayıtlarda, ardından şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.