Marmaris'te trafik kazası: Bir kişi yaralandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Marmaris Datça yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 48 AEA 419 plakalı kamyonet yoldan çıkarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve ayak bileğinde kırık olduğu söylenen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA