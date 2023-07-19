Marmaris'te trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.