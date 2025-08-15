Marmaris'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erol Ş. idaresindeki 35 ARS 072 plakalı kamyonet, Taşhan mevkisi Okluk kavşağında Elif Ş'nin kullandığı 34 HGA 305 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobil ve kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.