Marmaris'te trafik helikopterle denetlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz aylarında yaşanan araç yoğunluğu ve çöp atılmasının orman yangınlarına sebep olabileceği endişesiyle helikopterli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik helikopterle denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, yaz aylarında yaşanan araç yoğunluğu ve araçlardan atılan çöp, izmarit ve benzeri maddelerin orman yangınlarına sebebiyet vermesi nedeniyle Turunç- İçmeler kara yolunda helikopterli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kontrollerde, söz konusu güzergahtaki araçlara ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer, sürücülerden kurallara uymalarını ve araçlarından dışarıya herhangi bir çöp ve yanıcı madde atmamasını istedi.