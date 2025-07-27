Marmaris'te Ticari Yatta Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Selimiye Mahallesi Sığ Limanı önlerinde ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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