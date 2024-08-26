Marmaris'te Ticari Yatta Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir ticari yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi ve tıbbi tahliye gerçekleştirildi. Kişi, karaya ulaştırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, karaya ulaştırılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.