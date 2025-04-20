Marmaris'te Tekne Yangınına Kıyı Emniyeti Ekipleri Müdahale Etti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir marinada bağlı bir teknede çıkan yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızlıca müdahale etti. Yangın, KEGM ekiplerine bildirildikten sonra 'KIYEM-2' botu bölgeye sevk edilerek söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alan tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince müdahale edildi.
Orhaniye Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının KEGM ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye "KIYEM-2" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.
Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları tamamlandı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel