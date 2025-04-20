Marmaris'te Tekne Yangınına Kıyı Emniyeti Ekipleri Müdahale Etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alan tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince müdahale edildi.

Orhaniye Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının KEGM ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye "KIYEM-2" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları tamamlandı.