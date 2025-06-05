Marmaris'te Tekne Yangını Söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir tersanenin iskelesine bağlı teknede çıkan yangın, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası teknede zarar meydana geldi ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iskeleye bağlı teknede çıkan yangın, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, teknede zarar oluştu. Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde saat 09.00 sularında bir tersanenin iskelesine bağlı teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki yangın itfaiye, sahil güvenlik ve tersane personelinin müdahalesi ile söndürüldü. Teknede zarara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel