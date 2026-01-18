Haberler

Muğla'da teknenin kayalıklara çarpması sonucu bir kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan teknede, 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumu ağır.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında kayalıklara çarpıp batan teknedeki 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.

Çamlı Mahallesi açıkları Gökova Körfezi'nde, 5 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarpıp battı.

Ziraatçılar Koyu'na yüzerek çıkan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kayalıklardan 1 kişiyi, denizden 3 kişiyi kurtarırken, İhsan Öztürk'ün (66) cansız bedenini denizden çıkardı.

Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yeliz İ.'nin hipotermi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

Süper Lig devinden 35 milyon euroluk transfer harekatı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel

İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel