Marmaris'te Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç vererek mağdur ettikleri belirlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı yönündeki ihbar üzerine başlattıkları çalışmada 4 şüpheliyi 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin oto sanayi bölgesinde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri ve karşılığında boş senet imzalattıkları belirlendi. Marmaris'te belirlenen ev ve iş yerlerine 21 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla E.D., S.T., S.D. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin tefecilik yaparak 21 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
