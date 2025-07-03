Marmaris'te Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Marmaris'te Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Körfezi'nde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, TAHLİSİYE-4 botunca yedeklendi.

Tekne, Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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