Marmaris'te Sporcuların Çantalarını Çalan Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Marmaris'te halk plajında denize giren iki sporcunun çantalarını çalan hırsızlık şüphelileri polis ekipleri tarafından yakalandı. İzmir'den müsabaka ve kamp için Marmaris'e gelen voleybol kız takımı oyuncularından S.E. ve N.C.'nin değerli eşyaları çalınırken, şüphelilerin üzerinden başka çalıntı eşyalar da çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde halk plajında denize giren iki sporcunun çantalarını çalan hırsızlık şüphelileri polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Atatürk Caddesi üzerindeki halk plajında sabah saatlerinde meydana geldi. İzmir'den müsabaka ve kamp için Marmaris'e gelen voleybol kız takımı oyuncularından S.E. ve N.C. değerli eşyalarını bir çantaya koyup plaj şemsiyesinin altına bırakarak denize girdi. Denizden çıkınca çantalarını bulamayan sporcular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri başlattıkları geniş çaplı araştırmada civar güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisi 2 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinden başka çalıntı eşyalar da çıktı

Asayiş Büro komiserlerinin ve polis memurlarının titizlikle yaptığı çalışmalar sonucunda şikayetin ardından yakalanan H.Y. (25) ve Z.Ö. (18) isimli biri kadın 2 şüphelinin üzerinden sporcular S.E. ve N.C.'ye ait telefonlar çıktı. Öte yandan aynı gün içerisinde başka hırsızlık olaylarında çalındığı belirlenen iki kişiye ait cep telefonları, cüzdanlar ve bir miktar nakit para da ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına takıldı

Hırsızlık şüphelileri olayın ardından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde şüpheliler H.Y. ve Z.Ö.'nün halk plajının karşı sokağına girerek, voleybolculara ait çantayı karıştırarak yürüdükleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA