Marmaris'te sözlü tartışma sokak kavgasına dönüştü... O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı restoranların çalışanları arasındaki sözlü tartışma ile başlayan kavga araya giren kişilerin uğraşları ile sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Tepe Mahallesi 33 sokak üzerinde faaliyet gösteren bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barlar Sokağı'nda bulunan eğlence merkezinde çalıştıkları öğrenilen üç kişi, restoranın önüne gelerek içeride oturan başka bir eğlence mekanı çalışanının dışarı çıkması için seslendi. Restoranda yemek yiyen şahsın dışarı çıkmaması üzerine kapıda bekleyenler şahıslar bölgede bulunan kişiler tarafından uzaklaştırıldı. Beş dakika sonra üç kişi koşar adımlarla restorana girerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları şahsa tekme ve yumruk atmaya başladı. Sağduyulu vatandaşlar ve restoran personeli araya girerek kavga edenleri ayırdı. Sözlü tartışmalar bu sefer sokağa taştı. Tansiyonun düşmediği sözlü tartışmalar zaman zaman kavgaya döndü. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri ise olan bitenleri balkon ve pencerelerinden izlemeye başladı. İki grubun sokakta bağırarak tartışmaları devam ederken o anlar bir kişinin cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İki grup, restoran çalışanları ve çevredeki sağduyulu insanların müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Yapılan ihbar sonucu mahalleye gelen polis ekipleri davacı ve şikayetçinin olmadığı kavga sonrası uyarı da bulunarak uzaklaştı.