Marmaris'te Silahlı Kavga: 2 Zanlı Daha Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı daha tutuklandı.

Çağlar Koç'un (27) tabancayla öldürülmesiyle ilgili Ş.A. ve Z.A.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Tepe Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada yaralanan Çağlar Koç, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan E.S. ve O.Ç, 22 Mayıs'ta tutuklanmıştı.