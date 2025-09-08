Haberler

Marmaris'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barda çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayın faali firar etti, polis yakalama çalışmalarına başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan Hüseyin Acet (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acet ve kurşunların bacağına isabet ettiği Azim Can Nas (24), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Acet'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

