Marmaris'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yat Limanı'nda gece saatlerinde M.A, T.T. ve İ.A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda diğer iki kişiyi silahla vuran M.A. başına ateş etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.A. ve T.T'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralı İ.A.Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.