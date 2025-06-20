Marmaris'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tepe Mahallesi 36 Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada kullanılan silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği C.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Minguzzi davasında mahkeme heyetinden dikkat çeken karar
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
İki takım arasında kalmıştı! Menajeri Muslera'nın yeni kulübünü açıkladı

İki takım arasında kalmıştı! Menajeri yeni kulübünü açıkladı
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.