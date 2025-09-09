Marmaris'te Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada Hüseyin Acet (22) ve Azim Can Nas (24), yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Acet yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nas'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS, (Muğla),