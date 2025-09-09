Haberler

Marmaris'te Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barda çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Acet hayatını kaybederken, 24 yaşındaki Azim Can Nas'ın tedavisi sürüyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada Hüseyin Acet (22) ve Azim Can Nas (24), yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Acet yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nas'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS, (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
