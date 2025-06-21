Marmaris'te Silahlı Çatışma: Bir Ölü, İki Tutuklama

Marmaris'te Silahlı Çatışma: Bir Ölü, İki Tutuklama
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Çağlar Koç hayatını kaybederken, olayla ilgili E.S. ve O.Ç. tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki grup arasında dün çıkan silahlı çatışmada Çağlar Koç yaşamını yitirirken, olayla ilgili gözaltına alınan E.S. ve O.Ç., tutuklandı.

Olay, dün saat 04.40 sıralarında Tepe Mahallesi 36. Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Çağlar Koç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, kavgaya karışan şüphelileri tespit etti. Soruşturma kapsamında, Çağlar Koç'un ölümüne neden oldukları belirlenen E.S. ve O.Ç., bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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