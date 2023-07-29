Marmaris'te Silah Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silah kaçakçılığı ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı. Şüpheli basın mensuplarının "Silahı satarken birinin kendini öldürebileceğini düşündünüz mü?" sorusuna "Ne silah satması, ben öyle bir şey yapmadım" dedi.

Olay, Çamdibi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde 28 Temmuz Cuma günü meydana geldi. E.E. (19) isimli şahsın pompalı tüfek ile kendi hayatına son vermesinin ardından ekipler silahın nereden temin edildiğini bulmak için çalışma başlattı. Olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ü.Ö. (58) isimli bir şahıstan alındığını tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Silah satıcısı Ü.Ö'nün evine sabaha karşı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evde yaptıkları aramada; 1 adet kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan torna tezgahı, 7 adet tam otomatik, 5 adet tek kırma, 5 adet çift kırma, 2 adet pompalı, 2 adet havalı olmak üzere toplamda 21 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli Ü.Ö. ise silah kaçakçılığı ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Ben öyle bir şey yapmadım"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ü.Ö. adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Silahı satarken birinin kendini öldürebileceğini düşündünüz mü?" sorusuna cevaben Ü.Ö., "Ne silah satması, ben öyle bir şey yapmadım" diyerek cevap verdi. Ü.Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA