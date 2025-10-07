Marmaris'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından beklenen yağmur gece yarısından itibaren başladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanakla metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, İçmeler Mahallesi'ndeki Kavacık Deresi'nin istinat duvarı çöktü. Ayrıca Turunç Mahallesi'nde demirli halde bulunan bir sürat teknesi, şiddetli yağış ve dalgaların etkisiyle karaya vurdu. Yağışın en yoğun olduğu saatlerde ise ilçe merkezinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı ilçe genelinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tıkanan mazgalları açmak ve su birikintilerini tahliye etmek için farklı noktalarda müdahalelerde bulunuyor.