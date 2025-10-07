Marmaris'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Marmaris ilçesinde dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 50 kilogram yağış düştü, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve trafik zaman zaman durdu. Belediyenin ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalara devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından beklenen yağmur gece yarısından itibaren başladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanakla metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, İçmeler Mahallesi'ndeki Kavacık Deresi'nin istinat duvarı çöktü. Ayrıca Turunç Mahallesi'nde demirli halde bulunan bir sürat teknesi, şiddetli yağış ve dalgaların etkisiyle karaya vurdu. Yağışın en yoğun olduğu saatlerde ise ilçe merkezinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Marmaris Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı ilçe genelinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tıkanan mazgalları açmak ve su birikintilerini tahliye etmek için farklı noktalarda müdahalelerde bulunuyor.