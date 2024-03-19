Marmaris'te Şehit Yakınları ve Gazilere İftar Programı Düzenlendi

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Siteler Mahallesi'nde Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve aileleri onur konuğu olarak misafir edildi.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve vakıf çalışanları misafirleri otelin kapısında karşıladı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile davetlileri masa masa ziyaret ederek hayırlı iftarlar diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından davetliler orucunu açtı.

Programa, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.