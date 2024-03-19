Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te Şehit Yakınları ve Gazilere İftar Programı Düzenlendi

Güncelleme:

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve diğer davetliler katıldı.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Siteler Mahallesi'nde Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve aileleri onur konuğu olarak misafir edildi.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve vakıf çalışanları misafirleri otelin kapısında karşıladı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile davetlileri masa masa ziyaret ederek hayırlı iftarlar diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından davetliler orucunu açtı.

Programa, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Zaferi Mehmet Oktay Marmaris 18 Mart Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
title