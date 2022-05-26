Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Marmaris ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Marmaris ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları denetimlerde Kemeraltı Mahallesi'nde faaliyette olmayan bir iş yerinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

İş yerinde yapılan aramada 20 litre sahte içki, 6 anason aroması, huni, sahte alkol üretiminde kullanılan boş şişeler, etil alkol bidonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.G hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Alkol, Güncel, Haberler

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