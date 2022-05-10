Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler

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Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris'te sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir restoranda çalışan şüpheli gözaltına alındı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir restoranda çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları denetimlerde bir restoranda çalışan V.B'nin Siteler Mahallesi'ndeki personel dairesinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Restoranın personel dairesinde yapılan aramada 18 şişe sahte içki, 20 litre etil alkol, 2 damacana içerisinde 21 litre sahte içki, 2 şişe gümrük kaçağı içki, 38 paket gümrük kaçağı sigara, 25 boş içki şişesi ve 15 boş etil alkol bidonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.B. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Marmaris, Muğla, Güncel, Haberler

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