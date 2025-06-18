Marmaris'te Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Yıl Dönümü Etkinliği
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla TCSG-310 botu vatandaşlara açıldı. Gün boyu süren etkinlikte ziyaretçiler botu gezerek bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.
Marmaris Yat Limanı'nda bağlı bulunan TCSG-310 botu, gün boyu vatandaşlar tarafından ziyaret edilip gezildi.
TCSG-310 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara bot hakkında bilgi verdi.
Botu inceleyen ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel