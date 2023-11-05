Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer gücünü arttırarak etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 25 derece olduğu Marmaris ilçe merkezinde, sabah 09.30 sularında başlayan yağışın saat 14.00'e kadar devam edeceği, maddi hasarlı bir trafik kazası dışında olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Marmaris'te sağanak yağış

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer gücünü arttırarak etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 25 derece olduğu Marmaris ilçe merkezinde, sabah 09.30 sularında başlayan yağışın saat 14.00'e kadar devam edeceği, maddi hasarlı bir trafik kazası dışında olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Gece saatlerinde özellikle merkez ilçe Menteş ve çevresinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına etkisini kaybetti.