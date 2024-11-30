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Marmaris'te Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Marmaris'te Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, su birikintilerine neden oldu. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, kapalı çarşıda bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle su birikintisinde kalan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kapalı çarşıda bazı sokaklardaki iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri kanalizasyon kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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