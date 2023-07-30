Marmaris'te ruhsatsız silahla intihar eden gence silahı satan şoför tutuklandı

Marmaris'te oto tamirhanesinde intihar eden gencin ruhsatsız silahını satan halk otobüsü şoförü tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çalıştığı oto tamirhanesinde ruhsatsız pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son veren Efekan Ender'e (18), 7 bin lira karşılığında silahı sattığı belirlenen halk otobüsü şoförü Ümit Özdemir (58), tutuklandı. Evine düzenlenen operasyonda 21 tüfek, 8 tabanca ile 2 bin 661 fişek ve torna tezgahı ele geçirilen Özdemir, polisteki ifadesinde avcılık nedeniyle tüfek koleksiyonu yaptığını söyledi. Kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, gerçek silaha dönüştürdüğü belirlenen Özdemir, namluları ise merakı nedeniyle değiştirdiğini ileri sürdü.

Marmaris'in Çamdibi Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde 28 Temmuz saat 09.00 sıralarında oto tamirhanesini açan iş yeri çalışanları Efekan Ender'i kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına pompalı tüfekle ateş edilmesiyle öldüğü belirlenen Ender'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.