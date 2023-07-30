Marmaris'te ruhsatsız silahla intihar eden gence silah satan şoför tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çalıştığı oto tamirhanesinde ruhsatsız pompalı tüfekle intihar eden gence silahı satan halk otobüsü şoförü tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çalıştığı oto tamirhanesinde ruhsatsız pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son veren Efekan Ender'e (18), 7 bin lira karşılığında silahı sattığı belirlenen halk otobüsü şoförü Ümit Özdemir (58), tutuklandı. Evine düzenlenen operasyonda 21 tüfek, 8 tabanca ile 2 bin 661 fişek ve torna tezgahı ele geçirilen Özdemir, polisteki ifadesinde avcılık nedeniyle tüfek koleksiyonu yaptığını söyledi. Kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, gerçek silaha dönüştürdüğü belirlenen Özdemir, namluları ise merakı nedeniyle değiştirdiğini ileri sürdü.

Marmaris'in Çamdibi Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde 28 Temmuz saat 09.00 sıralarında oto tamirhanesini açan iş yeri çalışanları Efekan Ender'i kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına pompalı tüfekle ateş edilmesiyle öldüğü belirlenen Ender'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

CEP TELEFONU İNCELENDİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Efekan Ender'in cep telefonunu incelemeye aldı. Ender'in WhatsApp üzerinden kendi yaşıtı arkadaşları ile silah ticaretine yönelik yazışmalar yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, Ender'in intihar ettiği ruhsatsız pompalı tüfeği satın aldığı kişinin halk otobüsü şoförü Ümit Özdemir olduğunu belirledi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan 1 torna tezgahı, 21 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 tabanca ve 2 bin 661 fişek ele geçirildi. Özdemir'in kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, gerçek silaha dönüştürdüğü belirlendi.

EFEKAN SİLAHI 3 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Ayrıca Efekan Ender'in intiharda kullandığı tüfeği, olaydan 3 gün önce 7 bin liraya satın aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ümit Özdemir, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özdemir, polisteki ifadesinde avcılık nedeniyle tüfek koleksiyonu yaptığını söyledi. Kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, gerçek silaha dönüştürdüğü belirlenen Özdemir, namluları ise merakı nedeniyle değiştirdiğini ileri sürdü.(DHA)