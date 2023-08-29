Marmaris'te radarlı hız denetiminde 10 bin 798 lira ceza kesildi
Güncel Haberler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan radarlı hız denetimlerinde 7 sürücüye toplamda 10 bin 798 lira ceza uygulandı. Hız sınırlarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, radarlı hız denetiminde sürücülere 10 bin 798 lira ceza uygulandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Datça Yolu üzerinde gece saat 23.15-00.00 arasında radarlı hız denetimleri yapıldı.
Araç sürücülerinin yüksek hızlarda seyrederek trafiği ve kendilerini tehlikeye düşürmelerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, 7 sürücüye 10 bin 798 lira ceza kesildi.
Hız sınırlarını ihlal eden sürücülere yönelik uygulamaların devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel