Marmaris'te radarlı hız denetiminde 10 bin 798 lira ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan radarlı hız denetimlerinde 7 sürücüye toplamda 10 bin 798 lira ceza uygulandı. Hız sınırlarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.