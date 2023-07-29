Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın pompalı tüfekle intihar etmesi sonucu yapılan çalışmada, olayda kullanılan silahın temin edildiği şahıs tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris'te polislerin operasyon yaptığı adres ev değil, cephanelik çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın pompalı tüfekle kendi hayatına son vermesinin ardından başlatılan çalışma çerçevesinde, olayda kullanılan pompalı tüfeğin temin edildiği şahsı tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirirken, bir şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çamdibi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde 28 Temmuz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.isimli şahsın pompalı tüfek ile kendi hayatına son vermesinin ardından ekipler silahın nereden temin edildiğini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ü.Ö.isimli bir şahıstan alındığını tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Silah satıcısı Ü.Ö.'nün evine sabaha karşı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evde yaptıkları aramada; 1 adet kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan torna tezgahı, 7 adet tam otomatik, 5 adet tek kırma, 5 adet çift kırma, 2 adet pompalı, 2 adet de havalı olmak üzere toplamda 21 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli Ü.Ö. ise silah kaçakçılığı ve ticareti yapmak suçu ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.