Marmaris'te polise araç sürerek kaçan sürücü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayıp polisin üzerine aracını sürerek kaçan sürücü gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde panik yaptığını ve pişman olduğunu söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayıp polisin üzerine aracını sürerek kaçan sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Yeniyol Caddesi'nde uygulama yaparken 34 DTB 232 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıya rağmen durmayıp polisin üzerine aracını sürerek kaçan sürücü M.K. (38), Kemeraltı Mahallesi'nde yakalandı.

Cezai işlem uygulanan şüphelinin, emniyetindeki ifadesinde, panik yaptığı için uygulamadan kaçtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.